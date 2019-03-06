الإمارات تدخل غينس بأطول جسر فولاذي قوسي

المصدر: رأس الخيمة أحمد أبو الفتوح

تسلم معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، شهادة غينس للأرقام القياسية عن أطول فتحة جسر فولاذي قوسي بطول 32.37 مترا في منطقة شمل بإمارة رأس الخيمة، محطمة بذلك الرقم السابق المسجل باسم بولندا.

وأكد معالي عبدالله بلحيف النعيمي، خلال الحفل الرسمي الذي أقامته وزارة تطوير البنية التحتية، بحضور مسؤولي موسوعة غينس للارقام القياسية، لتسليم الشهادة، ان المشروعات تحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الجسر يضم ممراً خاصأً لقطار الاتحاد.