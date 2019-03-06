حمدان بن راشد يفتتح الدورة 44 لمعرض الشرق الأوسط للكهرباء

المصدر: دبي - البيان

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشرق الأوسط للكهرباء، والذي يعتبر أهم فعاليات قطاع الطاقة الإقليمي.

ويقام المعرض، الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة، في مركز دبي التجاري العالمي حتى 7 الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 1600 من الشركات الكبرى والشركات الناشئة من شتى أنحاء العالم، حيث تسلط الشركات المشاركة بالمعرض الضوء على أحدث الحلول الهادفة إلى تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

جولة

وتفقد سموه أجنحة المعرض الذي يغطي 15 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، رافقه خلالها سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وهلال سعيد المري، مدير عام مركز دبي التجاري العالمي. وتعرف سموه خلال جولته إلى أحدث المنتجات والخدمات المعروضة التي تعد بمستقبل أكثر ذكاءً وازدهاراً للقطاع في 5 مجالات رئيسية هي: توليد الطاقة، ونقل وتوزيع الطاقة، والإنارة، والطاقة الشمسية، وتخزين وإدارة الطاقة.

تقرير

ويشير تقرير «مستقبل قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أعدته شركة «فينتشورز أونسايت» ليتم طرحه خصيصاً خلال المؤتمر، إلى أن المنطقة ستحتاج إلى 152 مليار دولار أميركي من الاستثمارات لتوليد الكهرباء، و108 مليارات دولار من أجل نقلها وتوزيعها بحلول 2022، وسيقوم خبراء عالميون خلال المعرض على تسليط الضوء على أحدث حلول الطاقة والإضاءة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في المنطقة.

وسيواصل معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2019 دعم القطاع لإتاحة منصة مثالية لزواره ليطرحوا أبرز ابتكاراتهم ومنتجاتهم الجديدة المصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتضمن دورته هذا العام فعاليات جديدة مثل أول مؤتمر يتناول موضوع الإنارة عبر إنترنت الأشياء، وذلك في إطار برنامجه الموسع لمشاركة المعرفة.

كما سيشهد معرض الشرق الأوسط للكهرباء عرضاً تفاعلياً حصرياً في 7 مارس للفيلم الوثائقي الحائز على عدة جوائز «نقطة اللاعودة»، والذي يسلّط الضوء على الرحلة التاريخية لطائرة «سولار إمبلس» التي تعتبر أول طائرة تجول العالم بالاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل كامل، ويلي الفيلم جلسة تفاعلية مع مخرجي الفيلم كوين كانالي ونويل دوكستادر.