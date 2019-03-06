«نسائية دبي» تنظم الملتقى الصحي السابع للمرأة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بالمركز الاجتماعي الصحي أمس، فعاليات الملتقى الصحي السابع للمرأة، تحت شعار (جدد صحتك)، بالمقر الرئيس بالجمعية، بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وزارة الصحة، والدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وحضور الراعي الماسي للملتقى هيئة كهرباء ومياه دبي، ونخبة من خبراء في مجال الصحة العامة، والأطباء الاستشاريين الذين قدموا أوراق عمل خلال الملتقى.

وقاية

ويقام الملتقى سنوياً تماشياً مع استراتيجية الإمارات في جانب الصحة العامة و ترسيخ الجانب الوقائي، لتحقيق الحياة الصحية السعيدة والآمِنة، ونُوقِش في هذه النسخة مواضيع حيوية وهامة، منها الأخطاء الطبية حقوق ومسؤوليات، والعناية بالجسم والعقل، وخشونة الركبة وعملية استبدال المفصل، وضوابط استخدام الأعشاب الطبية، ودور الأم في حماية صحة الأسرة، من قِبَل متخصصين من الأطباء البارزين في الدولة ومن الكويت الشقيقة.

اعتماد

وأكد الدكتور أمين الأميري خلال محور «الأخطاء الطبية حقوق ومسؤوليات»، أنه بحلول عام 2021، ستكون المرافق الطبية الحكومية أو الخاصة المستهدفة، حاصلة على الاعتماد الدولي وتطبق المعايير العالمية في خدمة المرضى وتوفير البيئة الصحية القاسية في تلقي الرعاية، مؤكداً أن نسبة حالات سوء الممارسة المسجلة بالدولة تعتبر من بين أقل النسب عالمياً.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام للجمعية، إن الجمعية تحرص على عقد وتنظيم الملتقى الصحي للمرأة وتفعيله سنوياً، مع التنوع والتباين في الطرح في كل دورة من دوراته، وإننا كمؤسسة نسائية وأسرية ننطلق من خلال حرصنا بالاهتمام بالرؤية المستقبلية للدولة والنهوض بالمجتمع من خلال الأسرة، والمركز الاجتماعي الصحي بالجمعية يعنى بهذا الجانب.