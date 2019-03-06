«أوقاف دبي» تبحث التعاون مع وفد «ساعي» السعودية

المصدر: دبي - البيان

بحثت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي ومؤسسة «ساعي» لتطوير الأوقاف من المملكة العربية السعودية التعاون في استشراف أحدث المبادرات الوقفية المبتكرة وتبادل الخبرات.

واطلع وفد مؤسسة «ساعي» السعودية المتخصصة في خدمة الوقف خلال زيارته إلى مؤسسة دبي للأوقاف على عدد من مبادرات الأوقاف المبتكرة لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة الذي انضم حديثاً إلى إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

والتقى وفد «ساعي» عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي بحضور علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، فيما ضم الجانب السعودي نائب رئيس مجلس إدارة «ساعي» الدكتور عبدالله السدحان والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور عبدالعزيز التويجري.

ابتكار

وأكد المطوع أن تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات الفاعلة إقليمياً وعالمياً في الوقف يعزز الابتكار في مشتقاته ويوسع مقاصده لتشمل فئات جديدة من المساهمين فيه والمستفيدين منه على حد سواء.بدوره، أشاد الدكتور السدحان بالمبادرات المبتكرة لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية المختلفة.