افتتاح «جناح عام زايد» في «دار العجزة الإسلامية» ببيروت

المصدر: بيروت - وام

افتتح حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية «جناح عام زايد» في مستشفى دار العجزة الإسلامية في بيروت وذلك بدعم من جمعية الشارقة الخيرية.

وحضر الافتتاح الدكتور محمود فاعور رئيس عمدة جمعية دار العجزة وأعضاء مجلس العمدة، والدكتور فيصل شاتيلا مدير عام المستشفى، وعدد من إداريي الدار والهيئة الإدارية للجنة صديقات المستشفى والموظفين والمعنيين.

وأشاد الدكتور فاعور بالدور الإنساني المهم للإمارات في لبنان.

من جهته قال حمد الشامسي: «إن الإمارات كما في عام زايد تستكمل اليوم في عام التسامح المبادرات الخيرية بفضل السخاء المستمر للجهات المانحة والتي تكمل رؤية القيادة الحكيمة في نشر الأمل وبث الطمأنينة والسلام في نفوس الآخرين».