بحث التعاون العسكري بين الإمارات وبريطانيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه، أمس، الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني الذي يقوم بزيارة إلى الدولة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم استعراض مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك استقبل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة بأبوظبي، صباح أمس، الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وخاصة الدفاعية. كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.