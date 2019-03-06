راشد النعيمي: المشروع نقلة نوعية

المصدر: عجمان- وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للجهات المسؤولة في الحكومة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمشروع قطار الاتحاد الحيوي والذي سيكون نقلة نوعية في حركة النقل والسياحة والاقتصاد والتجارة.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الاجتماع التنسيقي بين وفد من شركة الاتحاد للقطارات ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة ميناء وجمارك عجمان ومؤسسة عجمان للمواصلات، تم خلاله الاطلاع على آخر مستجدات مشروع قطار الاتحاد وخطة وبرنامج المرحلة القادمة لخط سيره، والذي يبدأ تنفيذها قريباً.

حضر الاجتماع الذي عقد بديوان صاحب السمو الحاكم، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، والمهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام مؤسسة عجمان للمواصلات وعدد من المدراء بتلك الدوائر.

فيما حضر الاجتماع من فريق عمل مشروع الاتحاد للقطارات كل من المهندس شادي ملك وسعيد السويدي وخالد بن فيصل الشحي وأحمد المنصوري وراشد الملا وأحمد الموسوي وعدد من المسؤولين. وجرى خلال الاجتماع استعراض كافة الأمور المرتبطة بهذا المشروع ومسارات خط السير.

أهداف

واطلع المجتمعون خلال الاجتماع إلى شرح واف حول أهداف وفوائد المشروع وتطوير البنية التحتية والتي تهدف إلى ربط كافة الإمارات بخط سكك حديدية، ومن ثم ربط دول مجلس التعاون.

اقراء ايضاً

حميد النعيمي يطلع على مستجدات قطار الاتحاد