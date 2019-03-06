الأرشيف الوطني يبحث تعزيز التعاون مع البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

بحث الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني مع الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، سُبل التعاون والتنسيق في مجال أساليب جمع ذاكرة الوطن وحفظها، وأهمية البحوث التاريخية الموثقة في تعزيز الهوية الوطنية.

وقدم الدكتور الريسي خلال استقباله السفير البحريني بمقر الأرشيف الوطني شرحاً مفصلاً عن نشأة الأرشيف الوطني وتطوّره، وأبرز إنجازاته في ظل الاهتمام المستمر الذي يلقاه من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الأرشيف الوطني، وجرى بحث سُبل تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المراكز البحرينية المهتمة بتاريخ مملكة البحرين.

تطور واستعرض الريسي المهام التي يقوم بها الأرشيف الوطني في مجال تنظيم الأرشيفات، وحفظ وثائق وزارات الدولة ومؤسساتها في مركز الحفظ والترميم الذي تم إنشاؤه حديثاً، وأشار إلى القاعدة التكنولوجية الحديثة والمتطورة التي يعتمد عليها الأرشيف الوطني في أداء مهامه اليومية، وأكد جدوى التعاون بين الأرشيف الوطني ومملكة البحرين.

ومن جانبه، أشاد السفير بدور الأرشيف الوطني وبتطوره، وبأهمية ما يقدمه من معلومات تاريخية عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتم السفير زيارته لمقر الأرشيف الوطني بجولة في رحاب الأرشيف شملت مكتبة الإمارات، وقاعة إسعاد المتعاملين، وقاعة الشيخ محمد بن زايد للواقع الافتراضي.