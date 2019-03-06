«إسعاف دبي» تتعاون مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات

المصدر: دبي _ البيان

بحث خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تطوير التعاون وتعزيز التنسيق مع وفد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث- مركز دبي، برئاسة علي سالم الفلاسي مدير المركز، وبناء على ذلك وقع الجانبان محضراً تنسيقياً يوثق التعاون بينهما في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وعقد الجانبان اجتماعاً موسعاً في مقر المؤسسة اطلع خلاله الوفد الزائر على إمكانات وخدمات المؤسسة المتخصصة والرائدة عالمياً وناقش المجتمعون سبل التعاون المشترك في مجال إدارة الأزمات والكوارث والتوعية المجتمعية.

وثمن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جهود الهيئة المتميزة ودعمها للمؤسسة خاصة في مجال البرامج التدريبية وورش العمل، التي تعد من قبل الهيئة.