انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع للسكري غداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، يفتتح معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة، غداً، مؤتمر الإمارات التاسع للسكري والغدد الصماء في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور 3500 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور عبد الرزاق المدني استشاري السكري والغدد الصم رئيس جمعية الإمارات للسكري، أهمية المؤتمر الذي يعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى دول المنطقة وشمال أفريقيا خاصة من ناحية الحضور، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض في كافة دول الخليج والشرق الأوسط للاطلاع على كل المستجدات المتعلقة بالمرض.

علاجات حديثة

وقال الدكتور المدني: إن المؤتمر سيناقش كافة العلاجات الحديثة، التي تم طرحها خلال العام الماضي، والتي ساهمت في تحسن الحالة الصحية للمرضى، لافتاً إلى أن الأدوية ساهمت في الحد من مضاعفات المرض الذي كان قبل سنوات من أهم التحديات التي يواجهها القائمون على القطاعات الصحية، إضافة إلى ما تم طرحه من أجهزة جديدة للفحص، وكذلك أحدث أنواع مضخات الأنسولين، والتي باتت تضبط مستويات السكر في الدم من خلال إعطاء تحذير للمرضى عند انخفاض السكري في الجسم وبعضها حتى عند ارتفاعه، والتكنولوجيا المتقدمة، وإرشادات المحافظة على الصحة، وغيرها الكثير من المواضيع التي تصب في نفس المحور.

وأضاف، إن المؤتمر الذي تستضيفه جمعية الإمارات لمرض السكري، يشكل منصة لتبادل المعرفة، ومناقشة الابتكارات وطرق العلاج والحالات الطبية التي تستلزم الدراسة والتحليل.