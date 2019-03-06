بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي ومنظمة الإنتربول

المصدر: دبي - البيان

استقبل يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول، اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مقر الإنتربول بفرنسا، بحضور هارالد أوكونل، المدير التنفيذي بالوكالة لمجمع الإنتربول العالمي للابتكار، والمقدم عبد العزيز عبيد الله، مدير مكتب التنسيق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي ومنظمة الإنتربول، ومناقشة المستجدات الأمنية، واستعراض أبرز التوصيات التي خرجت بها أعمال الدورة الـ87 للجمعية العامة للإنتربول، والتي احتضنتها ونظمتها شرطة دبي خلال شهر نوفمبر من العام 2018 في مدينة جميرا بدبي، وكيفية تفعيل تلك التوصيات على أرض الواقع من خلال تعاون الطرفين.

كما ناقش اللواء المري والأمين العام لمنظمة الإنتربول العديد من المواضيع الأمنية، علاوة على تفعيل دور الابتكار الشرطي في مجال الإنتربول والنهوض به لتطوير العمل الأمني وجعل العالم أكثر أمناً من خلال تعاون جميع الأجهزة الأمنية مع منظمة الإنتربول.