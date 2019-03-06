«كلنا شرطة» تخرّج 977 مواطناً ومقيماً في دفعتها السابعة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج الدفعة السابعة من منتسبي «كلنا شرطة»، البالغ عددهم 977 مواطناً ومقيماً.

وكان اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، شهد حفل التخريج الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة، بحضور عدد من مديري القطاعات والإدارات والضباط بشرطة أبوظبي.

وجرى خلال الحفل عرض مادة فيلم عن أهداف «كلنا شرطة»، التي تعدّ جزءاً من جهود شرطة أبوظبي في الشراكة المجتمعية الذكية وتحقيق الأمن والطمأنينة.

وقال قائد عام شرطة أبوظبي: إن مبادرة «كلنا شرطة» حظيت بإقبال كبير من مختلف فئات المجتمع والجاليات المقيمة في الدولة، موضحاً أن التفاعل الإيجابي مع المبادرة عكس مدى وعي وإدراك المشاركين، وحرصهم على العمل لحماية أمن المجتمع ووقايته من الجريمة بكل أشكالها المختلفة.