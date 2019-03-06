«كهرباء دبي» توائم خطتها الاستراتيجية مع «المبادئ الثمانية» و«وثيقة الخمسين»

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة العمل السنوية لمراجعة خطتها الاستراتيجية ومواءمتها مع المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي، و«وثيقة الخمسين» اللتين أطلقهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى الوصايا العشر للإدارة الحكومية التي نشرها سموه في كتابه «قصتي.. 50 قصة في خمسين عاماً».

وتم خلال الورشة مراجعة رسالة الهيئة وقيمها المؤسسية في إطار رؤية الهيئة التي تمت إعادة صياغتها مؤخراً بناء على هذه المبادئ لتصبح «مؤسسة عالمية رائدة مستدامة ومبتكرة»، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم لمدينة المستقبل التي تحقق سعادة مواطنيها، والإسهام في استشراف المستقبل وابتكار تقنياته وتوظيفها ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.

ورشة

وشارك في ورشة العمل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة.

وأشار الطاير إلى أن استراتيجية الهيئة تستمد محاورها من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والخطط الاستراتيجية لحكومة دبي بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، واستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية، وغير ذلك من معطيات تدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة تعزيزاً للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لسعادة المواطنين والمقيمين والزائرين في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.