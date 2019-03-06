«تاكسي دبي» تكرّم 53 سائقاً متميزاً بجوائز السلامة المرورية

المصدر: دبي - البيان

كرّمت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات 53 سائقاً متميزاً ضمن «جائزة السلامة المرورية»، ممن سجلوا أقل عدد من المخالفات والحوادث، وذلك في إطار حرصها على تثمين جهود موظفيها من السائقين بإسعادهم ورفع معدلات رضاهم بما يضمن تشجيعهم على رفع مستوى أدائهم الوظيفي.

حضر حفل الجائزة عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات ورئيس مجلس الإشراف على مؤسسة تاكسي دبي، والدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وعدد من مديري الإدارات والمعنيين.

وأكد آل علي حرص مؤسسة تاكسي دبي على تكريم السائقين الملتزمين بقواعد السير والمرور، تحفيزاً لهم على مواصلة كفاءة أدائهم المهني، منوهاً بأن المؤسسة تعمل دائماً على استحداث برامج تشجيعية للسائقين.