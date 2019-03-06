مهرجان أم القيوين لصيد الأسماك ينطلق غداً

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

كشف هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان أم القيوين لصيد الأسماك والذي تنطلق فعالياته، غداً، أن لجنة المهرجان رصدت 50 ألف درهم للفائزين في 3 بطولات تأتي مواكبة لأيام المهرجان، وهي بطولة صيد الكنعد والصيد بالقوارب (التجديف) والصيد على الشاطئ، وبمشاركة أكثر من 25 شركة عاملة في مجال بيع معدات الصيد، كما أن المشاركة في البطولات متاحة لكافة الصيادين من داخل الإمارة وخارجها.

مبيناً أن اللجنة أكملت استعداداتها لإقامة فعاليات المهرجان، والذي يأتي برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، حيث تستمر فعاليات المهرجان حتى 9 مارس الجاري في مرسى الخور بجانب سوق السمك.

3 أيام

ولفت إلى أن المهرجان يعد الأول من نوعه في الإمارة، وهو تخصصي لعرض معدات ووسائل الصيد الحديثة، وسوف تتخلله فقرات ترفيهية وألعاب مشوقة للأطفال ومسابقات جاذبة للجمهور، داعياً المواطنين والمقيمين والزائرين للإمارة من زيارة فعاليات المهرجان، موضحاً أن المهرجان سوف يدعم المجال السياحي في أم القيوين من خلال تعريف الزائرين بكافة المناطق السياحية الجاذبة والجزر والشواطئ الممتدة على مساحات مقدرة في الإمارة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الصيد بأم القيوين: إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات حتى تقف على كافة الاستعدادات ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمهرجان، مع الاستماع للمقترحات التي من شأنها أن تظهر المهرجان بأفضل صورة.