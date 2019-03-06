افتتاح مقصب الغيل الآلي بـ 10 ملايين درهم في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

افتتح منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أمس، مقصب الغيل الأوتوماتيكي بتكلفة إجمالية 10 ملايين درهم، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والذي يتضمن خططاً توسعية مستقبلية بإضافة خط ذبح آلي ثانٍ مع الاستفادة من المساحات الأرضية الشاغرة الجانبية للمقصب في إنشاء مشاريع مستقبلية لتلبية احتياجات الأهالي.

وأشار إلى أن الدائرة تدرس إنشاء مقاصب جديدة في مختلف مناطق الإمارة بحسب التوزيع الجغرافي وحجم الكثافة السكانية لكل منطقة، بهدف مواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة والتوسع العمراني بمختلف مناطق رأس الخيمة.

لافتاً إلى أن مقصب الغيل الجديد يلبي احتياجات أهالي المناطق الجنوبية في رأس الخيمة والمناطق المجاورة التابعة للشارقة وعجمان والفجيرة، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة لإسعاد المجتمع وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين في المناطق الجنوبية للوصول إلى مقصب الفلية.

توسع

وقالت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة في رأس الخيمة، إن مقصب الغيل الجديد يعمل بقدرة 240 ذبيحة خلال 7 ساعات هي فترة الدوام الرسمي، والتي يتم مضاعفتها خلال الفترة المقبلة في شهر رمضان المبارك والأعياد.

مشيرة إلى أن افتتاح مقصب الغيل سيخفف الازدحام الذي تشهده المقاصب، المركزي بالفلية ومقصب رأس الخيمة ومقصب شوكة، إلى جانب التقليل من مدة انتظار المتعاملين خاصة خلال المناسبات الأعياد، بالإضافة للمساهمة في القضاء على ظاهرة القصابين الجائلين.

وأشارت إلى أن مقصب الغيل تم تجهيزه بأحدث التقنيات الحديثة الأوتوماتيكية لإنجاز عمليات الذبح لمختلف أنواع وأحجام الذبائح، فضلاً عن تعيين الفنيين والأطباء البيطريين المختصين لتقديم خدمات الفحص الطبي للحيوانات، وذلك قبل الذبح وبعده، لضمان الأمان الحيوي، ويحتوي مقصب الغيل على خط الذبائح الصغيرة (مثل الأغنام والماعز)، وصالة كبيرة للذبح وحظيرة وأماكن خاصة لاستقبال الطلبات المختلفة للمتعاملين.

مشاريع تطويرية

وأوضحت الطنيجي لـ«البيان» أنه يتم تسريع وتيرة العمل في مشاريع البنية التحتية لتطوير سوق المعيريض وافتتاحه رسمياً قبل انطلاق شهر رمضان المبارك، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 65%، كما كشفت عن بدء مشروع تطوير سوق رأس الخيمة بمنطقة رأس الخيمة القديمة، خلال شهر مايو المقبل ومن المقرر إنجاز المشروع قبل نهاية العام الجاري.