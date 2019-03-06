البواردي يستعرض وسفيري سنغافورة وأرمينيا علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع صباح أمس صامويل تان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.

ورحب معاليه بالضيف، مشيداً بعلاقات التعاون القائمة بين الإمارات وسنغافورة، كما بحث الجانبان سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل البواردي، مهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة. حيث رحب بالسفير مشيداً بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا في مختلف المجالات. وتناول اللقاء تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.