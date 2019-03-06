مركز خلف الحبتور للمحاكاة الطبية يحصل على الاعتراف الدولي

المصدر: دبي - البيان

حصل مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على اعتراف جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية في مجال التعليم والتدريب، وهو أول مؤسسة تعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على الاعتراف الكامل من أكبر مؤسسة دولية مرموقة للمحاكاة متخصصة في تعزيز مستوى الرعاية الصحية عالمياً.

وأكد الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة، أن الحصول على هذه الشهادة بمثابة اعتراف عالمي بجهود فريق جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية المتعلقة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال الطبي، لا سيما أن التعليم بالمحاكاة يعد من أفضل أساليب التعليم الحديثة.

وزار وفد من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور في مكتبه، يترأسهم الدكتور عامر أحمد شريف.

تكنولوجيا

وتضم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أكبر مركز محاكاة طبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن مركز تدريبي طبي متكامل متطور يقوم باستخدام المحاكاة السريرية في التعليم الطبي والبحث العلمي.

ويمتاز المركز بتوفيره تكنولوجيا متطورة، وتدريباً للطلبة ولمختصي الرعاية الصحية في بيئة آمنة. وتعد هذه التجربة التدريبية فريدة من نوعها، حيث تستخدم أسلوب المحاكاة التفاعلية التي تتيح فرصة التعلّم، وممارسة الإجراءات الطبية في بيئة مماثلة لبيئة المستشفى.

ويوفر المركز أيضاً دورات تدريبية باستخدام تقنية المحاكاة الطبية لمختصي الرعاية الصحية، وتعكس مثل هذه المشاريع التزام الجامعة المستمر بتطوير برامجها التعليمية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي .