مواطنون: ترتقي بالمستوى المعيشي في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

أشادت فعاليات مجتمعية في الفجيرة بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين أنها ستعمل على تسريع عجلة الاقتصاد الوطني ونموه، وتهدف إلى جعل مختلف مناطق الدولة مناطق ذات نهضة وتقدم، كما أنها ستسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي والحياتي لإمارة الفجيرة.

مشاريع حيوية

وأشاد عبد الله الدرمكي بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتماد مليار درهم لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في إمارة الفجيرة، مؤكداً أن المكرمة ليست بغريبة على سموه الذي يحرص دائماً على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، من خلال إنشاء بنى تحتية قوية تقام عليها كل المشاريع الحيوية الكبيرة. وقال إن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي والحياتي الذي تتمتع به الإمارة.

فخر

وأشار خميس الكندي إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يضع احتياجات الوطن والمواطن نصب عينيه ومحط اهتمامه، مشيراً إلى أن اهتمام سموه وحرصه على القيام بنفسه، وعن قرب، بالاطلاع على احتياجات البلاد والمواطنين في كل منطقة، أمر يدعو للفخر، وتوجيهات سموه تصب في مصلحة الوطن، وتهدف إلى رفع مستويات التنمية، وتحقيق كل سبل الرفاهية والأمان لكل من يحيا على هذه الأرض الطيبة.

جهود عظيمة

وأعرب سيف سالم عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يقوم بنفسه بالإشراف على احتياجات مختلف أنحاء الوطن، ويقف عليها بنفسه، ويتلمسها عن قرب وعلى أرض الواقع، مشكّلاً منهجاً وأسلوباً خاصاً وفريداً في التعامل لمعرفتها بأدق تفاصيلها، ما يعكس الجهود العظيمة لسموه من أجل رفعة الوطن وتعزيز نموه في مختلف المجالات.

وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودعمه لمشاريع البنى التحتية تجعل من إمارة الفجيرة تواصل تحقيق معدلات نمو في مشروعات البنية التحتية اللازمة للنهضة العمرانية والاقتصادية بهدف تحقيق النهضة الشاملة.

عطاء لا محدود

وأثنت مليحة العوضي على المكرمة السخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تبين مدى اهتمام القيادة الرشيدة المطلق بشؤون البلد والوقوف على احتياجاته وتلبيتها، بما يوفر مستوى متطوراً متقدماً يتماشى مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الإمارات، وتعمل على تسخير كل الإمكانات للوصول إلى أفضل وأعلى المستويات، ولا يعد هذا القرار بالأمر الغريب على قيادتنا الرشيدة التي اعتدنا منها دائماً على مبادرات سخية وعطاء لا محدود يدعم مسيرة التقدم في البلاد.

أثر إيجابي

وأشارت عائشة شاكر إلى أن الاستثمار في مشاريع البنى التحتية وتوسيع دائرة الصرف على المشاريع التنموية له الأثر الإيجابي كعامل محفز للاستقرار، ولتحقيق إنجازات عديدة في المستقبل تدعم رؤية الإمارات نحو نمو متصاعد إلى الأفق ونهضة شاملة، والفجيرة مقبلة اليوم على مشاريع كبرى تحتاج فيها إلى تطوير بناها التحتية لمواكبة التطور الاقتصادي الضخم.