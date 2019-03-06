مشروعات البنية التحتية تواكب النمو الحضاري للمنطقة الشرقية

المصدر: دبي- أحمد يحيى

تولي وزارة تطوير البنية التحتية اهتماماً كبيراً لتنمية المنطقة الشرقية، وتعزيز المقومات التنموية والحضارية فيها، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية ومد شبكة الطرق، التي تعتبر حلقة وصل متميزة لمناطقها، فضلاً عن إنشاء المباني الخدمية من مدارس ومستشفيات ومراكز خدمية تتبع العديد من الوزارات، والتي تأتي ضمن برنامجها الاستثماري الخاص بمشاريع المباني الحكومية، فيما تأتي هذه الجهود لتواكب النمو المستمر للمنطقة، والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والسياحية والتنموية الواعدة خلال السنوات المقبلة.

طرق

وتتضمن مشروعات الطرق بالمنطقة الشرقية والتي انتهى بعضها مؤخراً، فيما يستمر إنجاز المشروعات الأخرى خلال الفترة القريبة المقبلة، طريق خورفكان الغربي والطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة ومركز خطم الملاحة بالفجيرة، وطريق يبسا العابر، وتطوير طريق حمد بن عبدالله بالفجيرة، وبلغت كلفتها التقديرية 477 مليون درهم.

ويجري العمل حالياً لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما بـ«خورفكان الغربي»، ومن المتوقع أن ينتهي بالربع الثاني 2019، ويعتبر من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية بالساحل الشرقي للدولة، والتي بلغت كلفته الإجمالية التقديرية 150 مليون درهم تقريباً، وأن إنجازه سيعزز عملية الربط بين المدن في الساحل الشرقي وصولاً إلى الطرق الشريانية الواصلة لبقية الإمارات.

ويصل طول الطريق خمسة كيلو مترات ونصف، ويمر عبر الجبال الوعرة، ويتكون من طريق مزدوج في كل اتجاه قابل للتوسعة إلى حارة ثالثة مستقبلاً، ويشمل أيضاً نفقاً بطول 360 متراً، فيما سيؤمن المشروع انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، حيث يقلص الطريق عند افتتاحه زمن الرحلة لأكثر من 40% في الوقت الذي سيستوعب فيه نحو 40 ألف مركبة يومياً في كل اتجاه.

كلباء الدائري

ويجري العمل أيضاً خلال هذه الفترة لإنجاز المرحلة الثانية بالطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بالفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق E99، والتي تبلغ كلفته التقديرية 59.8 مليون درهم، فيما سيتم الانتهاء منها وتسليم المشروع في أغسطس 2019.

ويمثل الطريق الذي يقع في مدينة كلباء، صلة الوصل بين الطريق E99، وسلطنة عمان، ويتكون من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه، فيما يبلغ طوله 7.9 كيلو مترات، حيث سيربط أيضاً مع طريق الكورنيش بكلباء، وتشمل الأعمال الإنشائية للمشروع، تنفيذ طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه وتوفير أكتاف داخلية وخارجية، مع توفير حيز لحارة ثالثة مستقبلية ضمن الجزيرة الوسطية، فضلاً عن ذلك سيتم تنفيذ تقاطع بإشارات ضوئية، وتوفير حاجز حماية معدني على طول الجهة الداخلية للجزيرة الوسطية وعلى طول جانبي قناة تصريف مياه الأمطار، وسيسهم تحويل حركة الشاحنات إلى الطريق مستقبلاً في تقليل هدر الوقت للرحلات الداخلية.

حلقة وصل

وانتهت الوزارة أيضاً من المرحلة الأولى لتثبيت وحماية ومعالجة القطوعات الصخرية لطريق يبسا العابر بالفجيرة، بتكلفة تقديرية بلغت 17 مليون درهم، حيث استغرق المشروع 4 أشهر للتنفيذ والانتهاء منه.

ويربط مشروع طريق يبسا، شارع الشيخ خليفة بطريق مسافي الفجيرة، وطريق الفجيرة خورفكان، حيث يمثل حلقة ربط بين المدن والقرى والطرق الاتحادية، التي تربط الساحل الشرقي بالإمارات الأخرى، فيما يساهم أيضاً في حل المشكلة القائمة فيما يتعلق بتجمع المياه وسقوط قطع صخرية على مسار الطريق مما يشكل خطورة على مستخدميه.

ودرست الوزارة وصنفت الانهيارات الصخرية على حسب خطورتها، بحيث تم الانتهاء من أكثر المنحدرات حرجاً، كمرحلة أولى والتي امتدت على طول كيلو متر من الطريق البالغ طوله 10 كيلو مترات، حيث بلغت قيمة المرحلة الأولى 17 مليون درهم.

صيانة وتطوير

ويأتي إنجاز صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبدالله بالفجيرة كأحد المشروعات المهمة فيما سيتم الانتهاء منه بحلول نوفمبر 2020، وبلغت التكلفة التقديرية 250 مليون درهم.

ويمتد المشروع من تقاطع دوار النجيمات عند نهاية شارع الشيخ خليفة «دبي الفجيرة السريع» وصولاً إلى الطريق الاتحادي E99 الطريق الساحلي الشرقي بطول 6 كيلو مترات، فيما يعتبر من المشاريع المهمة، لحاجة الطريق الماسة للتطوير ورفع الكفاءة، حيث تتضمن أعمال المشروع، إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق، الأمر الذي يزيد من قدرتها الاستيعابية، ويسهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية على الطريق، وتوفير طريق خدمة في الأماكن الممكنة لذلك.

إنجازات

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية العديد من المشروعات ضمن برنامجها الاستثماري الخاص بمشاريع المباني الحكومية ومن بينها وزارة الصحة، حيث انتهت من مشروع إنشاء وإنجاز مركز الرعاية الصحية الأولية بكلباء في الشارقة، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 14.6 مليون درهم، فضلاً عن مشروع إنشاء وإنجاز مركز طب الأسنان في خورفكان، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمركز 24.8 مليون درهم، وتتكون أعماله من 14 عيادة أسنان عادية، وعيادة لأصحاب الهمم، وصيدلية، ومختبرين، وغرفة أشعة، وورشة تصنيع الأسنان، وغرفة تعقيم، فضلاً عن المباني الخدمية والأعمال الخارجية للمبنى ومواقف السيارات.