محمد الشرقي: مجالس الشباب تدعم استراتيجية العمل في بناء الدولة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به مجالس الشباب الإماراتية في دعم استراتيجية العمل التي تنتهجها القيادة الرشيدة في بناء الدولة على كل الأصعدة، وذلك عبر الاستفادة القصوى من طاقات أعضائها في خدمة المجتمع بكافة فئاته وقطاعاته.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري أعضاء مجلس الفجيرة للشباب، حيث اطلع على خطط عمل المجلس ومبادراته في المرحلة المقبلة.

وشدد سمو ولي العهد على ضرورة تمثل المجلس في عمله توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الالتقاء بالشباب من مختلف المناطق في الفجيرة وإشراكهم في تشكيل ملامح خطط المجلس ومبادراتهم من خلال تبادل الأفكار والاقتراحات معهم، لافتاً إلى أهمية أن تلحظ تلك المبادرات تعزيز الإنجازات التي حققتها مجالس الشباب السابقة والارتقاء بها، بما يؤكد مكانة الدولة في المنطقة والعالم.

معارف

ودعا سمو ولي العهد أعضاء مجلس الفجيرة للشباب إلى التسلّح بكل المعارف والمهارات التي من شأنها أن ترتقي بإمكانيات الشباب إلى المستوى المأمول منهم في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وبدورهم شكر أعضاء مجلس الفجيرة للشباب سمو ولي العهد على استقباله ودعمه المستمر للشباب ومبادراته، مؤكدين أن توجيهاته ستشكل دليل عمل لهم خلال فترة عملهم المقبلة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.