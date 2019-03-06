125 متخصصاً يسلطون الضوء على مرض الأمعاء الالتهابي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت يوم أمس فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر مرض الأمعاء الالتهابي في الشرق الأوسط، والذي استقطب أكثر من 125 متخصصاً في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض الباطنية.

وقد ركزت فعاليات المؤتمر الذي نظمته شعبة الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد برعاية شركة تاكيدا للصناعات الدوائية، على تأثير التشخيص المتأخر في تفاقم مرض الأمعاء الالتهابي، والأدوات المناسبة للتشخيص المبكر والإحالة، والدور المهم الذي تلعبه منظمات المرضى للارتقاء بمستويات الوعي والتشخيص والعلامات العلاجية.

وسلّط الحضور الضوء على مدى أهمية بذل الجهود الجماعية بين الحكومات والمجتمعات والمستشفيات وقطاع الرعاية الصحية على نطاق واسع، وذلك للتوعية بمدى خطورة مرض الأمعاء الالتهابي.