«الاتحادية للهوية»: نعمل للارتقاء بخدمات الجنسيّة إلى 5 نجوم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد العميد سهيل جمعة الخييلي المدير العام للجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن التميز في تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين باتا مطلبين لا بديل عنهما ونهجاً ثابتاً في مسيرة العمل الحكومي بالإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على أن تحقق الإمارات الرقم واحد في مختلف المجالات وأن تكون واحدة من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي.

لافتاً إلى أن مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة للجنسية هي الواجهة الرئيسة للهيئة والمنفذ الرئيس الذي تقدم من خلاله خدماتها للمواطنين وهو ما يضعها في صلب اهتمامات الهيئة وخصوصاً في ما يتعلق بدعمها بالإمكانات البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بدورها وأداء المهام المنوطة بها وفق أعلى معايير الكفاءة عبر خطة للارتقاء بمستوى الخدمات فيها إلى 5 نجوم.

تطورات

وأضاف إن التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات الحكومية وخصوصاً في مجال التحول الإلكتروني والذكي وكذلك تبني حكومة الإمارات هدف «تحقيق السعادة للناس» كركيزة أساسية للعمل الحكومي باتت عوامل تفرض على المؤسسات إعادة صياغة برامجها وأولوياتها بحيث تكون أكثر قرباً من الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم وتعمل على ابتكار خدمات متميزة وتقديمها بأساليب ووسائل تختصر عليهم الوقت والجهد وتتجاوز النظريات والطرق التقليدية.

زيارة

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها العميد الخييلي لإدارة الجنسية في أبوظبي حيث تفقد سير العمل في أقسام جوازات السفر والأحوال الشخصية والتسجيل والتدقيق واطلع على الآليات التي تتبعها في تقديم الخدمات للمتعاملين والتقى موظفيها واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم في هذا المجال.

وأكد العميد الخييلي خلال لقائه الموظفين أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعد واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال تطوير خدماتها التقليدية والذكية إلى مستويات تتجاوز في كثير من الأحيان توقعات المتعاملين وتحقق لهم الرضا والسعادة وهو ما يتطلب من كل منتسب لها الحرص على تعظيم هذا الإنجاز ومضاعفة الجهود للمساهمة في تقديم ما هو جديد ومبتكر للانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً في مجال التميز.

تطلعات

استمع العميد سهيل جمعة الخييلي خلال جولته في أقسام الإدارة إلى ملاحظات المواطنين وآرائهم حول جودة ومستوى الخدمات التي تقدمها الإدارة ومقترحاتهم لتسهيل الإجراءات وتطويرها بما ينسجم مع طموحات الناس ويحقق أعلى معدلات الرضا لديهم. وأشاد بمستوى الخدمات في الإدارة وبما لمسه من حماس لدى منتسبيها وحرص على تقديمها طبقاً لأرقى مستويات الإتقان.