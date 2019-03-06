9130 معاملة منجزة لدى كاتب العدل شهرياً بأبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قطعت دائرة القضاء في أبوظبي شوطاً كبيراً لتطوير الخدمات التي تقدمها للمراجعين والمتقاضين بكافة الجهات القضائية التابعة للدائرة، وعلى مدار العام الماضي 2018، حافظت إدارة الكاتب العدل والتوثيقات، على معدلات إنجاز مرتفعة فيما يسند إليها من أعمال، حيث بلغ المتوسط الشهري للمعاملات المنجزة لدى «الكاتب العدل» 9130 معاملة، مقابل 10055 معاملة خلال عام 2017.

كما بلغ متوسط المعاملات المنجزة لدى «التوثيقات» نحو 5475 معاملة شهرياً خلال عام 2018، مقابل 5820 معاملة شهرياً خلال عام 2017، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل والتوثيقات، لتشمل الوكالات والعقود ومعاملات الشراكة وفسخ العقود والإلغاء واعتماد التوقيع والإقرارات وعدداً من المعاملات الأخرى.

وارتفع إجمالي عدد فروع الكاتب العدل بإمارة أبوظبي من 22 فرعاً في عام 2017 إلى 24 فرعاً خلال العام الماضي، تتوزع 10 منها في منطقة أبوظبي، 6 في منطقة العين، و8 في منطقة الظفرة.

وتعمل الدائرة حالياً على التوسيع في توفير خدماتها المتعلقة بالكاتب العدل عبر منح موظفين عاملين في بعض الجهات ترخيصاً لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم.