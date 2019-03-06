شرطة دبي توعي أصحاب الهمم بقانون الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس أصحاب الهمم، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، لقاءً مفتوحاً لأصحاب الهمم العاملين في شرطة دبي، وذلك لتوعيتهم بقانون الموارد البشرية لحكومة دبي والحقوق والميزات التي يوفرها القانون لهم.

حضر اللقاء المفتوح الذي عُقد في نادي الضباط بمنطقة القرهود، العقيد راشد ناصر راشد، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمقدم عبد الله مفتاح، مدير إدارة الأداء والتحفيز، وسيف الفلاسي، مدير إدارة السياسات في الإدارة العامة للموارد البشرية، عضو مجلس أصحاب الهمم، وسميرة ثابت، أمين سر المجلس.

وأكد العقيد راشد ناصر راشد أن الهدف من اللقاء هو توعية الموظفين من أصحاب الهمم في شرطة دبي بقانون الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى جانب التعرف على احتياجاتهم من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية ومجلس أصحاب الهمم من أجل العمل على إسعادهم وتوفير أفضل بيئة مؤسسية للتميز في أداء واجباتهم الوظيفية.

وقال العقيد راشد إن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة كل الحرص على دعم الموظفين من أصحاب الهمم من خلال توفير احتياجاتهم سواء في الجوانب الإدارية أو العلمية.