شرطة دبي تناقش مفاهيم المسؤولية المجتمعية لإسعاد المجتمع

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، جلسة عصف ذهني حول المفاهيم الحالية والمستقبلية للمسؤولية المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وذلك في مجلس ميناء الصيادين بالجميرا، بحضور العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، وعدد من رؤساء الأقسام والشعب من مختلف الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وأكد العميد شهيل أن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع سجلت نمواً كبيراً في المشاريع والمبادرات المجتمعية التي أطلقتها خلال العامين الماضيين، وهو ما يتطلب منها التحديث والتطوير المستمرين لآليات إدارة هذه الفعاليات والأنشطة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والتأثير المطلوب في الجمهور المستهدف والمعنيين من المتعاملين مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال: إن الدعوة لعقد سلسلة جلسات عصف ذهني ومختبرات للابتكار مع المعنيين في مجتمع الشرطة كمرحلة أولى قبل الاتجاه إلى بيوت الخبرة والمستشارين يعد مدخلاً مهماً لصياغة توجهات شرطة دبي بما يلبي رؤية الحكومة في قطاع الأمن المجتمعي.