شرطة أبوظبي تناقش الاستجابة الإعلامية في الحالات الطارئة

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي ورشاً ومحاضرات على مستوى القطاعات والمديريات والإدارات الشرطية في أبوظبي والعين والظفرة، ضمن جهودها في تحديث خطة الاستجابة الإعلامية والجاهزية لحالات الطوارئ والأزمات.

وكانت إدارة الإعلام الأمني عقدت محاضرة في مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي، مؤكدة أهمية توضيح الأدوار والتنسيق المشترك بين الجهات الشرطية المعنية بما يعزز أفضل الجهود الأمنية في خدمة المجتمع وتسهيل إجراءات مختلف وسائل وأجهزة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مواكبة الأحداث المختلفة.

واستعرض الملازم أول مسعد صالح الحارثي، مدير فرع الخطط الإعلامية الأمنية مراحل الخطة والتوقيت الزمني لكل مرحلة.