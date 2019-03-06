«أشغال الشارقة» تنجز حديقة اللؤلؤية للسيدات في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية في حديقة اللؤلؤية للنساء وضمت الأعمال تجهيز الحديقة بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع في بيئة راقية وخدمات عصرية ومكان مؤهل لتقديم أفضل الخدمات.

وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن مشروع إنجاز حديقة اللؤلؤية والذي بلغت تكلفته مليون درهم يقع ضمن خطة الدائرة التنموية للمشاريع الملبية لاحتياجات المجالس البلدية، وتمتد الحديقة على مساحة 4125 متراً مربعاً، وتزيد مساحة المسطحات الخضراء في الحديقة على 1000 متر مربع، مثمناً جهود بلدية خورفكان وكافة الجهات الحكومية التي ساهمت بإنجاز المشروع.

ويأتي المشروع تجسيداً لسعي حكومة الشارقة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.