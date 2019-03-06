«كهرباء الشارقة» تبحث تعزيز كفاءة الطاقة مع شركة هندية

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مع وفد من الشركة الهندية «لارسون آند تربو» برئاسة إيه رافيندران نائب رئيس الشركة، سبل التعاون لدعم استراتيجية الهيئة في مجالات الشبكات الذكية وتطوير محطات النقل والتوزيع وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة في بيئة محفزة للابتكار والإبداع.

وأكد الليم أن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتحول الذكي وتطوير محطات النقل والتوزيع ومستمرة في إنشاء محطات جديدة في مختلف مناطق إمارة الشارقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة التوسعات العمرانية التي تشهدها الإمارة.

مشيراً إلى أن الهيئة أضافت 3 محطات جهد 132 كيلوفولت للشبكة الكهربائية في مدينة الشارقة خلال عام 2018 كما تم تنفيذ 3 محطات فرعية جهد 33 كيلوفولت، وأنجزت عدداً من المشروعات الجديدة لتعديل الشبكات في عدد من مناطق مدينة الشارقة تشمل خطوط 132 جديدة بطول 14 كم من الحمرية إلى مدينة المستثمر، وخط تلال إلى الطي بطول 10 كم، إضافة إلى 16 مشروع تعديل شبكات 33 و11 كيلوفولت، وتتضمن الخطة خلال العام الحالي الانتهاء من تنفيذ عدد من المحطات الجديدة وتعديل الشبكات في عدد من المناطق.