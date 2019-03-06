بلدية الشارقة تنافس في أفضل حملة لتغيير السلوك

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

تنافس بلدية الشارقة لتصدّر أفضل حملة لتغيير السلوك التي أطلقها المركز الدولي للاتصال الحكومي على مستوى الدولة.

وخصص المركز صفحة على موقعه الإلكتروني لإتاحة الفرصة للجمهور لاختيار أفضل حملة لتغيير السلوك جرى تنفيذها من قبل جهة حكومية أو شبه حكومية على مستوى الدولة، ويستمر التصويت حتى العاشر من مارس الجاري.

وقال ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن البلدية تم ترشيحها ضمن أفضل 3 مشاركات عن فئة أفضل حملة أو مبادرة لتغيير السلوك من خلال مقطع فيديو لا تتعدى مدته 5 دقائق، تناولت خلاله البلدية دورها الكبير في تقليل حالات سقوط الأطفال وما تضمنه من رسائل توعوية لتغيير السلوك لدى الأهالي بضرورة الانتباه جيداً لأطفالهم باعتبار أن الإهمال هو السبب الرئيسي للسقوط من النوافذ والشرفات، حيث بذلت البلدية جهوداً كبيرة لتعزيز سلامة السكان وخاصة الأطفال.

وأجرت حزمة تعديلات على الاشتراطات الفنية الخاصة بالنوافذ والشرفات على جميع المباني الجديدة بدءاً من عام 2012، فتم إلزام المالك والمقاول بأن يكون ارتفاع مستوى النوافذ والشرفات 120 سنتمتراً بدلاً من متر واحد حسب المعايير العالمية، وغيرها من الاشتراطات الفنية.