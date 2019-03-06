عرض حصري من «دبي الإسلامي» لتمويل السيارات الكهربائية عبر متجر «ديوا»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي عن الدخول في شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم عرض حصري مخصص لتمويل السيارات الكهربائية عبر تطبيق متجر «ديوا» الذي يوفر مجموعة من الخصومات والعروض الحصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعد هذا التطبيق الأول من نوعه الذي تقدمه دائرة حكومية في دولة الإمارات، ويمكن لمستخدمي «متجر ديوا» الاستفادة من عروض التمويل الفريدة التي يوفرها بنك دبي الإسلامي، والموجهة حصرياً للأفراد الراغبين في شراء السيارات الكهربائية.

ويتميز عرض تمويل السيارات هذا بمعدل ربح تفضيلي، ويهدف إلى تشجيع المتعاملين على شراء سيارات صديقة للبيئة لدعم رؤية الإمارات 2021 التي تركز على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من أجل تحسين جودة الحياة بشكل عام.

وقال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل: «يسعدنا انضمام بنك دبي الإسلامي إلى قائمة الشركات التي توفر خصومات وعروضاً حصرية لمتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «متجر ديوا» عبر تطبيق الهيئة الذكي، وهو ما يعزز الاستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً».

وقال ناصر العوضي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك دبي الإسلامي: «نحن فخورون بكوننا مؤسسة ذات وعي بيئي تركز على تنفيذ مبادرات صديقة للبيئة، ولا يجسد تركيزنا على تبني الممارسات المصرفية المستدامة التزامنا الراسخ بتعزيز تجربة المتعامل فحسب، بل يمتد ذلك إلى دعم مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات على حد سواء».