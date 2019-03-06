غرس أشجار الغاف في حدائق مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مؤخراً، عدداً من الفعاليات المجتمعية في إمارة أبوظبي، تزامناً مع أسبوع التشجير التاسع والثلاثين الذي يقام هذا العام تحت شعار «بيئة خضراء مستدامة»، وذلك في إطار سعيه لتجسيد رسالة الدولة في تعزيز وترسيخ معاني وقيم المسؤولية المجتمعية.

وشهدت الفعاليات زراعة عدد من أشجار الغاف كونها رمزاً للتسامح في حدائق المدارس بمشاركة الطلبة، لتنمية اهتمامهم بالزراعة، وتشجيعهم على تبني مفهوم الزراعة المجتمعية من خلال استثمار حديقة المنزل في زراعة بعض الأشجار المثمرة التي يمكن أن تسهم في توفير جزء من احتياجات الأسرة، إلى جانب إرشادهم لأفضل الممارسات المتبعة في مجال الزراعة المنزلية التي تتضمن أهم احتياجات الأشجار ودورة حياة النباتات وطرق العناية بها.

وتضمنت الفعاليات ورش عمل وزيارات ميدانية لعدد من المدارس الحكومية والخاصة منها مدارس عبد الله بن العتيبة، المنهل الخاصة، خليفة أ، إضافة إلى مدرسة النشء الصالح، قدم خلالها موظفو الجهاز فقرات توعوية وتثقيفية للطلبة حول أهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء في الحفاظ على البيئة، والمكانة الثقافية والاجتماعية لشجرة الغاف في مجتمع الإمارات، ودور الجهاز في تعزيز السياسات والتشريعات لتحقيق الاستدامة الزراعية والسلامة الغذائية.