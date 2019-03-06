«مواصلات الإمارات» تنال علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

نالت مواصلات الإمارات علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للعام السابع على التوالي بعد تجاوزها بنجاح عمليات التقييم التي برهنت من جديد على التزام المؤسسة الراسخ بقيم المسؤولية الاجتماعية، وتبنيها لكافة الخطوات والمعايير العملية التي تضمن أن تكون تلك المسؤولية جزءاً مكملاً لعملياتها التشغيلية، وخططها الاستراتيجية وأهدافها التنموية.

وقامت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية بمواصلات الإمارات بتسلّم العلامة من ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك ضمن فعاليات الحفل الذي أقامته غرفة دبي للصناعة والتجارة خصيصاً لهذه الغاية، وكرمت فيه جميع الفائزين بالعلامة.