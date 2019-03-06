جمع 19.2 ألف طن متري نفايات بدبي خلال 2018

المصدر: دبي - وائل نعيم

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن مركز دبي للإحصاء أن كمية النفايات التي جمعتها بلدية دبي خلال 2018، بلغت 19 ألفاً و183 طناً مترياً تتوزع بواقع 5771 ألف طن متري بالربع الأول، و4625 ألف طن متري في الربع الثاني و4300 ألف طن متري في الربع في الربع الثالث، و4487 ألف طن متري في الربع الرابع.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي المساحات المزروعة خلال عام 2018 بلغ 145 ألفاً و754 متراً مربعاً، تتوزع بواقع 35186 متراً مربعاً خلال الربع الأول، و36186 متراً مربعاً خلال الربع الثاني، و36528 متراً مربعاً خلال الربع الثالث، و37149 متراً مربعاً خلال الربع الرابع.

وبحسب مركز دبي للإحصاء فإن كمية النفايات التي جمعتها بلدية دبي خلال 2017، بلغت 22 ألفاً و934 طناً مترياً، وبلغ إجمالي المساحات المزروعة خلال عام 2017 نحو مليون و915 ألفاً و385 متراً مربعاً.