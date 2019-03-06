«الشارقة الخيرية» تتفقد 59 مشروعاً في الهند

المصدر: الشارقة - البيان

نفّذت جمعية الشارقة الخيرية زيارةً تفقدية شملت 59 مشروعاً في جمهورية الهند، وذلك ضمن خطتها السنوية الهادفة للارتقاء بالعمل الخيري الخارجي، وضم الوفد الزائر محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، رافقه خليفة محمد السعدي، حيث تفقدا من خلال زيارة ميدانية 54 مسجداً و5 آبار، بمناطق: جترا - داريا - كوتالي - بنغال - ولاية كلكتا، وتمت زيارة مسجد الشيخ زايد الذي يقع في أطراف دلهي، وتوجد به جامعة يدرس بها أكثر من 2000 طالب من جميع أنحاء الهند.

جدول زمني

وقال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات في جمعية الشارقة الخيرية: «إن الزيارة تمثل فارقاً في جوانب العمل الخيري، ودليلاً راسخاً للجوانب الإنسانية على المستويات الخارجية، خصوصاً أن الجمعية وضعت الخطط اللازمة لتفقد المشاريع الخيرية الخارجية، وفق جدولٍ زمني واضح، حتى لا تتأثر المشاريع المنفذة خارجياً، والاطمئنان على عائدها الإنساني، ومدى نفعها تجاه المحتاجين والمستحقين في مثل هذه الدول، وتمكين عمليات المتابعة لتكون نهجاً يسلكه العاملون في جمعية الشارقة الخيرية، وزرع قيم الإخلاص في العمل الخيري».

وأوضح أن «استمرار الجمعية في العمل الإنساني يتطلب إسهام فاعلي الخير، كما هم دوماً، وحثّهم على التبرع لمصلحة المستحقين، والاستفادة من أجر الصدقات الجارية، والعمل الإنساني الذي لا تنقطع حسناته وأجره».

وأشار إلى أن العمل الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة بات مثالاً يحتذى، وأصبح حديث العالم الخارجي والداخلي، نسبة لما استحدثته الإمارات وقيادتها الرشيدة من طرق فريدة وأساليب متنوعة لتمكين الدور المجتمعي في رفد خزائن الجمعيات الخيرية، وتشجيع المحسنين على مواصلة الدعم، وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل الخيري، ليكون عنواناً وهدفاً سامياً، يتجسد في الحياة اليومية لمجتمع الدولة، وتسمو به القيم وترتقي به الأنفس.