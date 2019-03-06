حملة لتوعية طلاب المدارس بالحفاظ على البيئة

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمركز بلدية مدينة زايد، حملة تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى طلبة المدارس بشأن الحفاظ على المظهر العام والبيئة، تحت شعار «معاً لنحافظ على مدينتنا»، وتستمر حتى نهاية السنة الدراسية.

وينفذ مركز بلدية مدينة زايد هذا الجزء من الحملة بالتعاون مع طلاب «مدرسة صير بني ياس» والشركاء الاستراتيجيين ممثلين بجمعية أصدقاء البيئة، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وتركز الحملة على محورين مهمين هما المحافظة على المظهر العام للمدينة، والنفايات وكيفية التعامل معها، حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين في أنشطة الحملة 350 طالباً.

وسيواصل المركز تنظيم حملات توعية خارجية بالتعاون مع الطلاب موجهة إلى السكان أهالي منطقة محمد بن زايد، وبالتعاون مع «تدوير» و«أصدقاء البيئة»، كما سينظم زيارات ميدانية إلى عدد من المدارس.