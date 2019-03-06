انعقاد اجتماع لجنة المشاورات السياسية الإماراتية الطاجيكية

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي أمس أعمال لجنة المشاورات السياسية الثانية الإماراتية - الطاجيكية.

وترأس جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية بحضور الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة غير المقيم لدى طاجيكستان، وأحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

في حين ترأس الجانب الطاجيكي الدكتور نظام الدين زاهيدي النائب الأول لوزير خارجية طاجيكستان بحضور شريفي بهادور سفير طاجيكستان لدى الدولة. وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والثقافي والأمني ومكافحة الإرهاب.

وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.