مذكرة تفاهم بين «أمريكية رأس الخيمة» ومعهد «إي إم دي آي»

المصدر: رأس الخيمة - وام

وقعت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع معهد «إي إم دي آي» للإعلام والاتصالات تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني.

وقد وقع على المذكرة كل من حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأمريكيّة في رأس الخيمة وأرونداتي سين نائب المدير العام لمعهد «إي إم دي آي» للإعلام والاتصالات.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير التدريب المهني في الوظائف غير التقليدية والتي من شأنها أن تعطي ميزة تنافسية لطلاب الجامعة وسيقدم معهد «إي إم دي آي» دورات معتمدة متخصصة في مجال الإعلام والاتصالات من خلال مركز التعليم المستمر والخدمات المجتمعية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.