1702 منتسب يتعلّمون «العربية» في «زايد للثقافة الإسلامية»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

قالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية: «إن دورات اللغة العربية التي نظمتها الدار استقطبت 2202 منتسب خلال 2018، واستطاع 1702 منتسب اجتياز جميع المستويات التعليمية المقررة ضمن الدورات المطروحة والتي بلغ عددها 273 دورة، توزعت بين 101 دورة في المركز الرئيسي للدار بالعين، و106 دورات في أبوظبي، و66 دورة في عجمان».

وأضافت: «تؤهل هذه الدورات الطلاب للاندماج في مجتمع دولة الإمارات، والتعرف إلى تراثه بما ينعكس إيجابياً على أدائهم في العمل، وتهدف إلى نشر ثقافة التعايش بين مختلف الجاليات الموجودة بالدولة بفتح آفاق أوسع للتحاور، والتبادل المعرفي خلال التواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناطقين بالعربية.».