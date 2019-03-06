شرطة عجمان تكرّم موظفاً لخدمته المتميزة للمتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

كرّمت شرطة عجمان موظفاً من موظفي الواجهة الأمامية لخدمته المتميزة وإخلاصه وتفانيه في عمله بما يحقق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

وكرم الرائد د. محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم إسعاد المتعاملين بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء المساعد أول سالم سيف عبيد حميد من موظفي خدمة العملاء بمركز شرطة المدينة الشامل، لتفانيه في العمل وتطبيقه لمعادلة إسعاد المتعاملين من حيث الاستقبال والترحيب بالابتسامة والإنصات الجيد للمتعامل، وخدمته بأسلوب حضاري وتقديم تجربة مبهرة.

وأشار رئيس قسم إسعاد المتعاملين إلى أن آلية التقييم اعتمدت على نتائج تقرير المتعامل السري الذي أثبت بشكل واضح مدى تميز الموظف في عمله وتعاونه مع المتعاملين.