مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن يطلق مشروع «السبت المكثف»

المصدر: عجمان - وام

أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم مشروع «السبت المكثف» في كل يوم سبت من كل أسبوع في مساجد داخل إمارة عجمان للمواطنين والمواطنات.

ويأتي هذا اليوم كونه فصلاً من فصول المنظومة التعليمية للقرآن الكريم من خلال توفير البيئة الروحانية والأجواء التنافسية ضمن برنامج متكامل يوجه الجهود ويشكل حلقة وصل في مسيرة الحفاظ ليواصلوا بذل طاقاتهم واستغلال أوقاتهم مستغلين جميع الفرص، التي تتيحها حكومة عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لأبنائه المواطنين، ليوفر لهم كافة المتطلبات البيئية والفنية واللوجستية من مستلزمات وكوادر مختصة في مجال القرآن الكريم وعلى أعلى المستويات.