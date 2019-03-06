مكتبة زايد الإنسانية تنظم برامج ثقافية وورشاً تدريبية

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف مؤسسة التنمية الأسرية من خلال مكتبة زايد الإنسانية، أبرز الشخصيات المبدعة في الدولة والوطن العربي في صالونها الثقافي الذي تلتقي فيه الخبرات المتنوعة لتتبادل الأفكار الخلاقة والمبتكرة وتزويد المجتمع بكافة أفراده في أبوظبي بالمعرفة والثقافة من خلال الكتب المتنوعة المتوفرة في قاعة المكتبة.

وتتضمن فعاليات مكتبة زايد الإنسانية العديد من البرامج والورش التدريبية.. فقد تم تنظيم أول أمسية لبرنامج «حديث الثلاثاء»، حيث استضافت المكتبة الكاتبة والشاعرة خولة الطاير للتعرف على رحلتها الفنية والأدبية.. كما نفذت المكتبة ورشة «كن راوياً مؤثراً» في دورتها الثانية قدمتها هدى العلي مدربة واستشارية تربوية بالتعاون مع مركز ارتقاء لتنمية المواهب والقدرات.

وقالت خولة الطاير في محاضرتها حول رحلتها مع الكتابة وأهم التحديات التي واجهتها، إنها أصدرت تسعة كتب من أشهرها كتاب «أيام في حياة وديمة» و«ملامح صبح» و«عليك يا المضنون غفرة» بالإضافة إلى «دوَن» وأنها تستعد في المرحلة القادمة لإطلاق إصدارين جديدين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب وهما الجزء الثاني من كتاب «وديمة» وكتاب «شذرات وارفة الظلال».

ووجهت الطاير عدة نصائح للكتّاب الجدد، منها التأني في الإصدارات والاختيارات.

وتحدثت هدى العلي في ورشة «كن راوياً مؤثراً» عن أسباب تعلق الأطفال بالرسوم المتحركة، ولماذا يتعايشون مع أحداثها بتركيز واهتمام كبيرين؟.. كما تناولت أفضل المعايير التي تسهل على أولياء الأمور اختيار القصة المناسبة لأطفالهم، وطرائق التغلب على الصعوبات في سرد القصة بأسلوب تفاعلي ومؤثر للتمكن من إحداث التغيير في سلوك الطفل بأسلوب شيق وممتع.