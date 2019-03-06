شركات إقليمية ودولية تقدم عروضاً لتنفيذ محطة طاقة شمسية في أبوظبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

أعربت شركات مقاولات عن استعدادها لتنفيذ محطة طاقة شمسية بقوة 2 جيجاوات في أبوظبي.

وتلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات خطابات نوايا من شركات إقليمية ودولية، قبل حلول الموعد النهائي لتلقي الطلبات الذي صادف يوم أمس، وفق ما نقلته مجلة «ميد» عن مصادر. ويشمل المشروع تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة طاقة شمسية بقوة 2 جيجاوات بشرط الاتفاق على شراء الكهرباء الناتجة عن المحطة.

وسوف تكون الشركة أو التحالف الفائز، شركة خاصة بالاشتراك مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، وسوف تملك الشركة أو التحالف الفائز 40% من الشركة المشتركة الجديدة. وكانت «ميد» ذكرت بأغسطس الماضي أن أبوظبي تعمل على تأمين موقع لمحطة طاقة كبيرة بالظفرة.