توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، يصبح غائماً على بعض المناطق مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا.

حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 - 25 كم / ساعة، تصل 35 كم / ساعة.

والخليج العربي: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 02:20، أما الجزر الأول عند الساعة 19:53 والجزر الثاني عند الساعة 07:29.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 22:25 الجزر الأول عند الساعة 15:58 والجزر الثاني عند الساعة 04:36 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 14 80 20

دبي 26 16 75 25

الشارقة 26 12 80 25

عجمان 27 16 80 30

أم القيوين 26 11 80 35

رأس الخيمة 26 15 75 35

الفجيرة 25 19 65 25

العين 28 11 75 15

ليوا 29 10 85 10

الرويس 26 14 85 35

السلع 27 15 80 30

دلما 26 16 75 40

طنب الكبرى 25 17 80 45

طنب الصغرى 25 17 80 45

أبو موسى 25 17 80 45