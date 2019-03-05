محمد بن راشد: شباب الوطن المتسلحون بالعلم والمعرفة هم أركان البنيان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم في إطار مجلسه الأسبوعي وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رائدي الفضاء الإماراتيين الدكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري من مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء.

وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرائدين النيادي والمنصوري أطراف الحديث حول رحلتهما المستقبلية الى محطة الفضاء الدولية المتوقعة في شهر سبتمبر القادم واستعدادتهما النفسية والجسدية والتدريبية لخوض غمار هذه الرحلة التي سيقوم بها أحدهما ويجري خلال وجوده لمدة أسبوع داخل المحطة التي تدور فوق كوكب الأرض بارتفاع حوالي 450 كيلومترا تجارب علمية حول الفضاء والكواكب والجاذبية وغيرها.

وقد استمع سموه من الرائدين الى ايجاز حول التدريبات العلمية والعملية والدراسات التي أجرياها والتي تؤهلهما ليكونا رائدي فضاء أسوة بنظرائهما الرواد العالميين.

وبارك سموه للشابين مسيرتهما وتمنى لهما النجاح والتوفيق في تحقيق اهدافهما الشخصية والوطنية واعلاء شأن دولتهما من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية التي تخدم الوطن والإنسانية جمعاء.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ان دولتنا تعطي الأولوية في الاستثمار والتنمية إلى العلم والتعليم وتأهيل الشباب الذين كما قال سموه "نعول عليهم في ترسيخ قواعد متينة ومستدامة يرتفع فوقها بناء العلم والمعرفة والتقدم الحضاري بكافة اشكاله والوانه".

وأضاف سموه "إن شباب الوطن المتسلحون بالعلم والمعرفة والإرادة هم أركان البنيان وهم للخيل فرسان وللتميز عنوان .. سيروا على بركة الله وبارك الله مسيرتكم ".

حضر المجلس الأسبوعي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الى جانب عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وأعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية والثقافية وكبار المسؤولين في الدولة.