محمد بن راشد يعتمد مجموعة من المشاريع في الفجيرة وخورفكان والساحل الشرقي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في إمارة الفجيرة، ومجمع سكني بقيمة 400 مليون درهم في خورفكان، بالاضافة لمدارس ومراكز رعاية صحية وطرق داخلية ومباني مجتمعية في الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "استكملنا اليوم جولاتنا الميدانية في ربوع الوطن ... هناك إمكانيات تنموية ضخمة في المنطقة الشرقية.. والحكومة الاتحادية ستكون داعم وممكن ومسّرع للتنمية في كافة مناطق الدولة... التنمية واحدة ..والرؤية واحدة.. والتراب واحد.