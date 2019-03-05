6000 مبنى جديد بدبي في 2018

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بلدية دبي بأن عدد رخص البناء التي تم اعتمادها في البلدية بلغت 29 ألف رخصة، فيما بلغت عدد المباني المنجزة 6000 مبنى في 2018.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "إن إجمالي مساحات البناء المنجزة في 2018 بلغت مئة وخمسة ملايين قدم مربع بزيادة 6% عن 2017 في النمو العمراني بقطاع الانشاءات بدبي أغلبها مباني متعددة الطوابق". مضيفا ان تبسيط الإجراءات وسهولة الترخيص في دبي يمشي بخطى متسارعة ما جعل سهولة الترخيص في دبي يحصد المركز الأول عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط حسب تقرير البنك الدولي من خلال دراستها السنوية في ممارسة الاعمال.

وفي مجال حجم العمل في قطاع الإنشاءات بالإمارة فأكد الهاجري، بأن الأرقام تبين حجم العمل بقطاع البناء والتشييد والنمو العقاري، فقد بلغت المساحات المرخصة لعام 2018 قرابة 13.7 مليون متر مربع، منها 11.5 مليون متر مربع للبناء الجديد و2.1 مليون متر مربع للإضافات على مباني قائمة، وقد بلغ عدد رخص البناء الصادرة خلال عام 2018 نحو 29,480 رخصة بناء.

وأشار بأن إحصائيات التراخيص توضح التحول النوعي لسوق العقارات والإنشاءات والنمط الاستثماري بها وذلك من خلال مقارنة نسب مساحات البناء الاستثمارية والتجارية مقارنة بمساحات الفلل السكنية فقد بلغت مساحات البناء التي تم ترخيصها تمهيداً لبدء العمل بها للمباني الاستثمارية متعددة الطوابق حوالي 10 مليون متر مربع وتشكل 75% من مجموع المساحات التي تم ترخيصها لعام 2018 أما الفلل السكنية فقد شكلت نسبة 11% من إجمالي المساحات.

أما بالنسبة لدور البلدية المتعلق بتأهيل وتسجيل والرقابة على أعمال المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات فقد وافقت البلدية خلال عام 2018 على تسجيل 802 شركة مقاولات جديدة (بأنواعها المختلفة) بإمارة دبي، ليصبح العدد الإجمالي لشركات المقاولات المؤهلة بالإمارة 9086 بزيادة 9% عن عام 2017، أما بالنسبة للمكاتب الاستشارية الهندسية التي تقوم بالتصميم والاشراف على التنفيذ فتم تسجيل 36 مكتب استشاري خلال عام 2018، ليصبح إجمالي المكاتب الهندسية المؤهلة بالإمارة 824 مكتب هندسي بدرجاته وفئاته المختلفة بزيادة 4% عن عام 2017، ويعتبر التسجيل الجديد هو الخطوة الاولى لهذه المكاتب والشركات تمكنها من فتح مكاتبها بالإمارة مع التركيز على الكوادر الهندسية المؤهلة ليتم اختبارهم واعتمادهم بواسطة البلدية واستكمال بقية المتطلبات.

وفي إطار التطور والتقدم الحثيث الذي تشهده دولة الامارات وإمارة دبي عملت بلدية دبي باستمرار على تقديم خدمات جديدة ونوعية للمتعاملين لتشجيع ممارسة الأعمال في الإمارة، حيث قامت بإطلاق "خدمة الديكور الذاتي" التي من خلالها تم إعفاء شريحة كبرى من المتعاملين من إجراءات، وعمليات الترخيص للديكور وقيامهم بأعمال الديكور مباشرة دون تدخل البلدية، كما تم السماح لباقي أنواع المتعاملين بالترخيص الذاتي للديكور آليا من خلال النظام الإلكتروني، وأتاحت لمراكز التسوق بالإمارة بعمل الديكور الخاص بها دون تدخل البلدية، ودون التقديم لإجراءات الترخيص، وبالتالي يمكنها من تحديث الديكورات بصورة مستمرة وتسويقية تساعد في جذب الأعمال.

كما قامت البلدية ومن خلالها دورها في نشر المعرفة والتوعية لجميع المعنيين من استشاريين ومقاولين ومطورين ومواطنين ومقيمين بعقد عدد من الفعاليات والندوات التي تتناول أفضل الممارسات والانظمة العالمية في مجالات البناء والاستدامة، كما تقوم البلدية بتشجيع الابتكار واستحداث اساليب وطرق جديدة في البناء، وقد تم خلال عام 2018 الموافقة على أكثر من 130 نظام بناء جديد واعتماده لتتمكن المكاتب الهندسية وشركات المقاولات من استخدامه بالإمارة ومنها أنظمة إنشائية وأنظمة الكتروميكانيكية.