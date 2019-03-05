حمدان ومنصور بن محمد يحضران أفراح الهاجري والحربي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقامه مطر سيف بن لاحج الهاجري في قلعة الرمال على طريق دبي - العين مساء أمس لمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة محمد جابر عبدالله الحربي.

وقد هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم العروسين، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة وبارك لآل الهاجري والحربي أفراحهم.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.