خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي نيجيريا والسنغال

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد بخاري.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ماكي سال.