سفير الدولة يشيد بمشاريع «آل مكتوم» في بريطانيا

المصدر: لندن - وام

زار وفد من كلية آل مكتوم للتعليم العالي بدندي في اسكتلندا برئاسة ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء الكلية عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية سفارة الدولة في بريطانيا وكان في استقباله سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

وأعرب سليمان المزروعي - خلال اللقاء - عن الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية لمشاريعه الخيرية والثقافية والاجتماعية في بريطانيا وما تقدمه الهيئة بتوجيهات سموه من دعم للمشاريع التنموية لجميع فئات المجتمع في مختلف أنحاء العالم، مشيداً بما تساهم به كلية آل مكتوم في اسكتلندا من دعم للعلاقات الثقافية بين دولة الإمارات وبريطانيا. وسلم المزروعي ميرزا الصايغ شهادة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

من جانبه أبدى الصايغ استعداد الهيئة لتنفيذ أعمال ومشاريع خيرية في بريطانيا ومختلف أنحاء العالم.. مؤكداً الحرص على دعم العلاقات الثقافية والاجتماعية والخيرية بين الإمارات وبريطانيا.

ضم وفد الهيئة عبدالله الأنصاري ومسعود صالح عضوي اللجنة المنظمة لفعاليات كلية آل مكتوم.